「ブルージェイズ８−５ヤンキース」（１２日、トロント）ブルージェイズが乱打戦を制して同地区のヤンキースを撃破。借金を２に戻した。岡本和真内野手は初回の第１打席で１４号２ランを放つなど４打数１安打２打点で勝利に貢献した。この日から復帰した正捕手・カークが先制の適時二塁打を放ち、なおも２死二塁で迎えた第１打席だった。カウント２−２からの６球目、内角低めのスライダーを完璧にすくい上げた。打球はグン