◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン木曜から栗東に入っている関東馬のミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は坂路を６７秒７で駆け上がり、最終調整を終えた。調教後、洗い場で手入れされている時も落ち着き払い、全く動じる様子はない。環境の変化にもしっかりと順応している姿が印象的だ。「乗った感じはよかったです。まだ成