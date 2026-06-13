◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組米国４―１パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国での開幕戦が行われ、ＦＩＦＡランク１７位の米国が同４１位のパラグアイに４―１で快勝した。大歓声が響き続けるスタジアムで、米国ＦＷバログン（モナコ）が２得点とバツグンの輝きをみせた。１―０の前半３１分、縦パスに抜け出したプリシックの左クロスを右足でゴール右隅へ決め、リ