イラン外相「数日以内に実現できる可能性がある」戦闘終結に向けた覚書の合意についてアメリカとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、イランのアラグチ外相は、「数日以内に実現できる可能性がある」としたうえで、合意した場合には、「遠隔で署名される」と述べました。【写真を見る】「数日以内に実現の可能性」イラン・アラグチ外相アメリカとの戦闘終結への「覚書合意」について合意した場合「遠隔で署名される」イラン