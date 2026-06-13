アーティストのGACKTが13日、自身のXを更新。ストイックに鍛え上げられた肉体美を披露した。【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKTGACKTは、長らく連絡を取っていない知人が自身に関するニュースを見て『GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？痩せた方がいいですよ！笑』と突然連絡が来たと明かし、その知人には『ボクの人生で太ったことは一度もないよ。むしろ一日一食のボクは、ど