◆第２８回東京ジャンプステークス・ＪＧ３（６月１３日、東京競馬場・芝３１１０メートル、稍重）昨年から午前開催となった府中のジャンプ重賞が１０頭で争われ、高田潤騎手騎乗で圧倒的１番人気で単勝１・２倍のジューンベロシティ（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）は２着。道中、前目を追走したが、最後の直線でも勝ち馬を捉えられず。レース史上初の４連覇はならなかった。勝てばＪＲＡでの同一重賞４連覇で、