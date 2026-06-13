高市総理が来週フランスで開かれるG7サミットで、レアアースなどの重要鉱物について共同備蓄を進める構想を提唱する考えであることが分かりました。高市総理はきょう午後、羽田空港を出発し、イギリス・イタリアでそれぞれ首脳会談に臨むほか、来週にはフランスで開かれるG7サミットに出席します。この中で高市総理は、輸出規制などで経済的な威圧を強める中国を念頭に、レアアースなどの重要鉱物について各国で共同備蓄を進める構