「ホワイトソックス８−２ドジャース」（１２日、シカゴ）ホワイトソックスが逆転で３連勝。ア・リーグ中地区首位をキープした。五回に打者１１人の猛攻で一挙７得点のビッグイニングを作り、ワールドシリーズ連覇中の王者を圧倒した。１点を追う五回だった。ドジャース・佐々木からピーターズが奪った四球が猛攻の始まりだった。ロモ、アントナッチの連打で一気に試合を振り出しに戻すと、バルガスが右越えの適時二塁打を放