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◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチアントニオ・バルガス《12回戦》ジェシー・ロドリゲス（2026年6月14日米アリゾナ州グレンデールデザート・ダイヤモンド・アリーナ）前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が12日（日本時間13日）、同地でWBA世界バンタム級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国、19勝11KO1敗1分け）戦の前日