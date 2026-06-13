北朝鮮に拉致された、熊本市出身の松木薫さんの早期救出を求める署名活動が、12日、熊本市で行われました。6月13日は、北朝鮮の拉致被害者の松木薫さん（熊本市出身）の73歳の誕生日です。その誕生日を前に12日、熊本市中央区の下通りアーケードでは、松木さんの弟・信宏さんや、拉致被害者を支援する団体のメンバーが、早期救出を求める署名を呼びかけました。■松木薫さんの弟・信宏さん「ここでくじけるわけ