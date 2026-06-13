米アンソロピックのAI「クロード」のロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】人工知能（AI）開発の米アンソロピックは12日、先端AIモデル「クロード・ミュトス5」と「クロード・フェイブル5」の提供を停止すると発表した。米政府が、外国人によるアクセス停止を求める輸出管理措置を発出したためだと説明している。安全保障上の懸念が理由とみられる。アンソロピックは「政府の指示に従って、全てのユーザーからのアクセスを