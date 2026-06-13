◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン昇級戦だった日経賞で突き抜け、重賞初制覇を飾ったマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は前日同様、坂路をゆったりと駆け上がった。日経賞の後は優先出走権をつかんだ天皇賞・春という選択肢もあったが、ここまで待った。「前走の後にイレ込んで、天皇賞は使えなかったけど、休ませてよかった。気