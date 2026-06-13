◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組米国―パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国で開幕戦が行われ、主審がイエローカードの対象選手を間違え、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）で訂正する珍事が起きた。ロサンゼルスで行われた米国の開幕戦は、ＦＩＦＡランク１７位の米国が同４１位のパラグアイと対戦した。米国が３―０でリードして迎えた後半５分、右サイド