バルセロナは12日、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長を名誉毀損で提訴し、法的措置を取る可能性を示唆した。スペイン紙『アス』によると、5月12日にペレス会長が7回のラ・リーガ優勝を果たしているものの、残りの7回は盗まれたものであり、実際には14回優勝できたはずだったと主張したことが事の発端になっており、これはバルセロナの優勝が審判の不正操作によって影響を受けたことを示唆していることから、