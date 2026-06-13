気象台は、13日午前11時49分に、レベル３大雨警報を札幌市、小樽市、石狩市に発表しました。石狩地方、後志地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■札幌市●レベル３大雨警報【発表】■小樽市●レベル３大雨警報【発表】■石狩市●レベル３大雨警報【発表】