「ホワイトソックス８−２ドジャース」（１２日、シカゴ）ドジャースが悪夢の逆転負けを喫し連勝はならず。先発の佐々木朗希投手が五回につかまり、４回１／３をメジャーワーストとなる７失点ＫＯで４敗目を喫した。左膝炎症でスタメン落ちした大谷翔平投手は欠場となった。序盤４イニングをソロ本塁打一本に抑えていた佐々木。悪夢が襲ったのは五回だった。先頭のピーターズに四球を与えると、連打を浴びて同点に追いつかれ