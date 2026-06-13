天皇皇后両陛下はオランダとベルギーへの公式訪問のため、政府専用機で羽田空港を出発されました。午前10時20分ごろ、両陛下は報道陣などに笑顔で手を振り、皇居を出発されました。両陛下の国賓としての外国公式訪問は去年のモンゴルに続き4度目で、オランダへの訪問は国王の即位式への参列以来13年ぶりです。両陛下は羽田空港で秋篠宮ご夫妻などの見送りを受け、午前11時ごろ、政府専用機に乗り込みオランダに向かわれました。両