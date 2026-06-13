婚活では、年収がひとつの判断材料として話題に上ることもあります。そのため、年収に関する話題に不安を感じる方もいるかもしれません。 特に、年収を伝えた後に相手の反応が薄くなったように感じると、自信を失ってしまうこともあるでしょう。ただし、30代男性の年収500万円は決して珍しい数字ではなく、客観的なデータから見ても一定の収入水準にあります。 本記事では、年収500万円の立ち位置や婚活市場で