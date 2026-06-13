ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１２日（日本時間１３日）に敵地シカゴでのホワイトソックス戦を欠場した。試合前にロバーツ監督はＭＲＩ検査の結果、異常はなく、負傷者リストに入れる状況ではないと軽症を強調。大谷は左ヒザの炎症のため、１１日（同１２日）のパイレーツ戦は７回に代打を送られて交代した。そのため、「大谷をどこまでプレーさせるべきか」を巡る議論が再び熱を帯びている。米スポーツサイト「ファンサ