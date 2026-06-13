約２年半ぶりにブラジル代表へ復帰したＦＷネイマール（サントス）の?そっくりさん?が、米国で騒動を巻き起こした。ネイマール似のインフルエンサーとして、インスタグラムのフォロワーが４３５万人を誇るエイゴン・オリバーさんは１２日、自身のインスタグラムを更新し、動画を投稿。動画には北中米Ｗ杯に臨むブラジル代表の練習拠点である米ニュージャージー州のショッピングモールでサングラスをかけたオリバーさんがネイマ