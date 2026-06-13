ガールズグループ少女時代のスヨンが、俳優チョン・ギョンホとの破局から4日にして、公式イベントに登場した。難病の網膜色素変性症を患っている父親とともにマラソン大会に参加し、注目を集めた。6月13日、スヨンはソウル麻浦（マポ）区の平和の公園 平和広場で開催された「第12回視覚障害者とともにする交流マラソン大会」に参加した。【写真】相手の薬指に…スヨン、ゴールイン間近だった？この日のイベントにはチェ・スヨンと