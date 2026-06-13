スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『seiste（セイスト）』のタブレットショコラ フランボワーズシトロンヴェールほか、です。左から、「クイニーアマンショコラ」1個810円、「タブレットショコラ フランボワーズシトロンヴェール」（1枚3240円）はタブレット1枚が粋なギフトになるパッケージに入れて。「ギルティキャラメル」（4860円）はクッキー缶「ジャーニー」と1週間交代で登