いよいよ13日に決勝がスタートするル・マン24時間レース。長丁場を限界のスピードで走り続けるル・マンでは、時に予測不能なハプニングがつきものだ。【実際の映像】トップ快走もまさか！前代未聞のハプニング今年のル・マンを前に公開された『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』では、過去のWECで起きた前代未聞のハプニングを特集。2017年のル・マン24時間レースにおいて、トップを快走していたトヨタの7号車が、信じ難