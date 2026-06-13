お笑いコンビ、カカロニのすがや（35）が12日、自身のXを更新。相方の栗谷（36）、ウエストランド井口浩之（43）との3ショットをアップした。サッカーW杯を見るためにアメリカに向けて出発するために空港に集合したもの。「いくぜ！！アメリカ！！！井口さんもいた！！！！芸人仲間でW杯を楽しめるの嬉しい！！！」と書き込んだ。サッカー芸人として知られるすがやは、14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会に次ぐ