内閣府の「高齢社会白書（令和7年版）」によると、65歳以上の約半数が「孤立死」に対して不安を抱えており、一人暮らしの高齢者は今後も増加していくと見込まれています。たとえ経済的に豊かであっても、家族や社会とのつながりを失えば、深い孤独に陥るリスクは誰にでもあります。ある資産家の男性の事例から、豊かな老後を迎えるために本当に必要なものについて紐解きます。高級老人ホームでの孫自慢大会「うちの孫は優秀でね。