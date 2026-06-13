ラーメン好き同士で結婚したAさんの家族には子どもが3人います。子どもたちは3人とも小学生で、時にはAさんやその妻よりも多く食事を食べることがあるほどです。そのため、外食した際の費用はファミレスであってもかなり高額になってしまい、最近では外食の頻度を減らしていました。【写真】完璧ボディ、美人ラーメン店主がリアル不二子ちゃんに変身！大好きなラーメンが自由に食べられないことにストレスを感じていたAさんは、そ