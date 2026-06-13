タレントの辻希美さんは6月13日、自身のInstagramを更新。第5子と“ミニモちゃん”との初対面ショットを披露しました。【写真】辻希美、親子スリーショット「初対面しましたー 夢も…」辻さんは「今日は@minimochan_dapyon と初対面しましたー 夢も… TikTokも撮影したから近々upします」とつづり、5枚の写真を投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした姿やハロー！ プロジェクトの人気グループ「ミニモニ。」の結成25周年