あなたの職場には「あまり働いていないように見えるおじさん」がいるでしょうか。そんな“働かないおじさん”への見方を覆す漫画『どこの会社にもいる？働かないおじさんが実は…』（作・まるいがんもさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】『どこの会社にもいる？働かないおじさんが実は…』（全編を読む）舞台は、ある会社の営業部。若手社員の上田聡（うえだ・さとし）は、パソコンツールの使い方を教わる乙原保（おつはら