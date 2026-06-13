開催中のサッカーW杯に臨む日本代表からキャプテンの遠藤航選手がけがのため離脱し、三重県伊賀市出身の町野修斗選手が追加招集されることが12日、発表されました。町野選手は、4年前のカタールW杯に続き、2大会連続で追加招集でのW杯メンバー入りとなりました。町野選手の選出を受け、伊賀市役所では懸垂幕が掲げられました。町野選手は、伊賀市出身の26歳で現在はドイツ1部リーグブンデスリーガのクラブでプレー。4年前のカター