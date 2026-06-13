「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、リル＆キドフェノがインド映画でおなじみ「ボリウッドダンス」に挑戦。放送では未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】感情を解放できるか！？LDH次世代グループがインド映画でおなじみボリウッドダンスに挑戦リル＆キドフェノが「ボリウッドダンス」に挑戦リル＆キドフェノが世界の名だたるダンスを収録