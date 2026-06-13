オランダとの初戦（現地時間６月14日）は、相手にボールを保持される時間が長くなりそうだ。そんな一戦で、技巧派アタッカーの中村敬斗がイメージしているのは「３月のイングランド戦」である。コンパクトな陣形で相手の動きを封じ、「カウンターを発動させれば勝機はあると思います」と中村はコメントした。そのカウンターの鍵を握るひとりが、左ウイングバック候補の中村だ。「もし自分が出るとしたら、マッチアップするの