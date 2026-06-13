今年4月ごろから5月ごろまでの間、新潟県糸魚川市内にある知人の自宅に侵入し、預金通帳など15点が入ったセカンドバックを盗んだ疑いで、63歳の男が逮捕されました。 住居侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、糸魚川市南押上に住むパート従業員の男（63）です。 男は今年4月上旬ごろから5月下旬までの間、糸魚川市内にある知人の自宅に侵入し、預金通帳や印鑑など15点が入ったセカンドバックを盗んだ疑いが持たれています。