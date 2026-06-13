オランダ、ベルギー公式訪問のため、羽田空港を出発される天皇、皇后両陛下＝13日午前天皇、皇后両陛下は13日、オランダとベルギーを公式訪問するため、政府専用機で羽田空港を出発された。26日まで14日間の長期日程で、2カ国歴訪は即位後初。皇室は両国の王室と深い親交があり、「特別な配慮」を受けて王室の離宮に滞在する。国賓として国王夫妻主催の晩さん会などに出席し友好親善を図る。天皇陛下は訪問に際した11日の記者