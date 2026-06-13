6月11日夜、新潟県村上市内の自宅で50代の妻に対し、頬を殴ったなどとして57歳の夫が現行犯逮捕されました。 暴行で逮捕されたのは、村上市関口に住む会社員の男(57)です。 男は6月11日午後9時半ごろ、村上市内の自宅で口論となった50代の妻に対し、拳で頬を殴ったほか、足で胸を蹴るなど暴行しました。 50代の妻は一方的に暴行され、左眼付近を打撲する軽いけがをしました。 当時現場には夫婦以外に娘もいて、娘から消防に「