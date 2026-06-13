俳優の松田美由紀（64）が12日、自身のインスタグラムを更新。9日に肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんを追悼した。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿美由紀は「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と報告。玉緒さんの夫で、1997年に亡くなった俳優の勝新太郎さんとの交流を振り返り、「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も