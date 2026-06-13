実力者の敗退に、周囲のプレーヤーも感情を露わに。第1回大会から続く縁がにじむ、勝負の厳しさと温かさが同居した一幕だった。【映像】“負け姿も美しい”まさかの結末にライバルも涙美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。第1回大会から存在感を示してきたちょめが敗者復活戦でまさかの敗退、去り際の言葉に仲間たちが涙をこ