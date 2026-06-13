プロバスケットボールチーム金沢武士団の選手たちが小学生と一緒に交通安全や防犯について学ぶ教室に参加しました。金沢市内の小学校で行われた教室には金沢武士団の大森尊之選手ら4人と児童およそ25人が参加しました。クイズ形式で交通マナーを学んだ後、防犯講習が行われました。「いかのおすし」を合言葉に知らない人について行かないことや危険を感じた際は大声を出して逃げることなど身を守るための知識を