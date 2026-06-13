石川県の人口が12か月ぶりに増加したことが分かりました。一方で、七尾市以北の6市町については、依然として人口の減少が続いています。県が発表した5月1日時点の人口推計によりますと、石川県の人口は108万2308人と前の月から730人増加しました。人口が増加となるのは、去年5月以来、12か月ぶりとなります。金沢市では748人、野々市市では160人など、8市町で人口が増加しました。一方で、能登半島地震が発生した2024年1月1日の人