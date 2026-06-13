元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が公開した自撮りショットが話題だ。村重は１３日までに自身のインスタグラムで「にゃ」とだけ記すと、自撮りショット複数枚を披露。白いアメリカンスリーブで素肌があらわになった姿の写真を公開した。この投稿にファンからは「色気が溢（あふ）れまくってる」「はぁ可愛すぎます」「ベタ惚（ぼ）れです」「艶っぽいですなー」「超絶最高に綺麗＆美しい女性」などのコメントがあがっている