◆米大リーグブルージェイズ８―５ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１回に９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。日本人選手のメジャー１年目では２０２２年鈴木誠也（カブス）に並ぶ７位タイとなった。チームは序盤のリードを生かして逃げ切った。１回１点を先行してなおも２死二塁。左腕ウェ