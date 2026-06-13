編集者で実業家の見城徹氏が１３日までに更新された箕輪厚介氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「箕輪世界観チャンネル」に出演し、高市早苗首相との関係について言及した。２０２５年に行われた自民党総裁選で、高市首相誕生に大きな影響を及ぼしたのが麻生太郎副総裁。見城氏は「麻生さんも高市さんの人間性をよく知らなかったと思う」と推察する。「この間の解散（総選挙）も麻生さんにも鈴木（俊一）幹事長にも相談してないワケ