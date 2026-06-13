中国軍の情報収集機と偵察・攻撃型無人機が東シナ海を飛行 自衛隊機が緊急発進 防衛省は、６月１２日午後、中国軍の情報収集機と偵察・攻撃型無人機が、長崎の南から沖縄本島沖にかけての東シナ海を飛行したと発表しました。 これに対し、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させ対応したということです。 確認された中国軍の情報収集機 防衛省によると、６月１２日午後、中国軍の情報収集機「Ｙ-９」１機が、大陸方面から長崎県の