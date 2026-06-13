【モデルプレス＝2026/06/13】女優の後藤久美子が、元F1・フェラーリのエースドライバーのジャン・アレジ氏とパートナーシップを解消したことがわかった。6月13日、所属事務所を通じてコメントを発表した。【写真】後藤久美子&長女、“美しすぎる”密着ショット◆後藤久美子、ジャン・アレジ氏とパートナーシップ解消後藤は「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パー