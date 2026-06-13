今度こそ、停戦に向かうのだろうか――。【もっと読む】イスラエルのネタニヤフ首相を罵倒！トランプ大統領ヤケクソ大暴れでどうなる？米イラン交渉の行方トランプ米大統領が11日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について「素晴らしい解決にいたった」と主張し、早ければ今週末（13日）にも欧州で「覚書」に署名する可能性があると記者団に説明した。署名にはバンス副大統領が立ち会うという。米ブルームバーグは、14日にもジ