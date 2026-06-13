キーマンの素性が、徐々に明らかになっている。【もっと読む】中傷動画めぐり永田町で怪文書乱舞…高市首相を守る「官邸ポリス」出動も時すでに遅し昨年の自民党総裁選と2月の衆院選で、高市首相の陣営が対立候補の中傷動画を作成・拡散していたとされる疑惑。共同通信は12日配信の記事で、動画の作成、拡散を担った実業家・松井健氏へのインタビューを詳報した。そこで明かされたのは、松井氏が過去に積み上げてきた意外な