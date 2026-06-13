略奪婚に成功したけれど、思わぬ試練が待っていたという人も。今回は結婚式をしようと思ったタイミングで起きたトラブルについてご紹介します。結婚式がしたくて…「数年前、既婚者の彼と不倫していました。私たちは多額の慰謝料を払い、彼は奥さんと離婚しました。金銭的に苦しい状況でしたが、私はどうしても結婚式がしたくて。親からは援助しないとハッキリ言われてしまったので、二人でお金を貯めて式を挙げようと頑張ってきま