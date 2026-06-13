「この役、普通に演じたらかなり難しそうだな」と思う役がある。 参考：山田涼介33歳のバースデーサプライズも主演ドラマ『一次元の挿し木』クランクイン 未来から来たアンドロイド、誰もが見とれるコンビニ店長、大金持ちで学校にやってきた教師――。設定だけを見るとどこか浮世離れしており、演じ方を間違えると急に作り物っぽく見えてしまう危うさもある。 けれど、宮舘涼太や中島健人、山田