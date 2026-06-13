岡山県内各地の神社に奉納されてきた刀や剣などを集めた企画展が岡山県立博物館で始まりました。 【写真を見る】吉備津彦神社の150cmの刀も！神様への願いを伝える「刀と剣」の企画展【岡山県立博物館】 吉備津彦神社に納められている約150cmの刀です。波打っている刃文は、人間の乱れている心を表していると言われています。刀や剣は、神様に願いや感謝の思いを伝える目的で古来から神社に奉納されてきました。今回の企画展では