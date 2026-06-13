バルセロナを退団したポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキの新天地は、アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のシカゴ・ファイアーとなりそうだ。移籍市場に精通する有名ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が12日にX(@FabrizioRomano)で伝えたところによると、レバンドフスキは代理人とともにアメリカへ向かい、シカゴ・ファイアーへの移籍について最終決定を下す予定だという。シカゴ・ファイアー側は移籍