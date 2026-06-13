なんとなく気分が沈む、やる気が出ない、眠れないなどの状態が続くと、うつ病かもしれないと不安になる一方で、疲れているだけ、あるいは一時的な落ち込みであるうつ状態かもしれないと迷う方も少なくありません。 本記事では、うつ病とうつ状態を見分けるセルフチェック方法を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「うつ状態とうつ病」は何が違うの？見分けるためのセルフチェック法も解説！』と題して公開し